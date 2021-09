¡La recuperó! La Liendra celebró con un video muy efusivo el regreso de su cuenta

Tras conocerse la noticia el pasado 14 de agosto, el día en que Mauricio Gómez, ' La Liendra ', le confirmó a sus seguidores que Instagram le había cerrado su cuenta sin razón aparente, hoy, jueves 2 de septiembre, el influencer celebra que pudo recuperar su perfil oficial en el que tiene más de 6 millones de seguidores.

A través de su cuenta recuperada, dio a conocer la noticia por medio de un video ; a La Liendra se le observa muy feliz con la decisión mientras celebra con un grupo de amigos. Con esto, el reconocido influencer, también recuperó años de su trabajo y parte de su vida económica.

"Todo lo que pasa en tu vida tiene un porqué, deja de cuestionar las cosas y acepta. Si el de arriba quiere las cosas así, no puedes hacer nada más que confiar en Él y seguir caminando. Por muy oscuro que sea el camino, volvimos. Gracias por la linda energía y por sus oraciones", fueron las palabras del joven de La Tebaida, Quindío, que acompañaron al video.



Mauricio Gómez estaba muy pendiente de las decisiones que tomara Instagram, pues su perfil fue deshabilitado tras infringir las políticas de publicación. Lo anterior debido a que La Liendra defendió a 'Epa Colombia' tras la multa y la condena que le impusieron por los actos que cometió contra Transmilenio en 2019.

"Yo solamente estaba dando mi opinión, pero hoy en día como aquí en Colombia no se puede decir nada, entonces a ciertas personas no les gustó lo que dije, me hicieron un reporte y me tumbaron mi cuenta", señaló el influencer.

