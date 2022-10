"La respuesta a Yina", le dicen a Andrea Valdiri tras mostrar sus marcadas curvas

Andrea Valdiri causó un gran revuelo hace poco al publicar en su cuenta de Instagram un candente video mostrando cada una de sus curvas, publicación que varios internautas aseguraron, iba dirigida a Yina Calderón y su mamá.

Recordemos que hace poco la empresaria de fajas y su progenitora hicieron un 'juego' en el que Yina le mostraba fotos de diferentes influencer y la señora Merly debía decir qué opinaba de cada uno de ellos.

En un principio Yina le mostró una foto de Yeferson Cossio, de La Liendra, de La Jessu , Epa Colombia y para finalizar mostró una imagen de la creadora de contenidos Andrea Valdiri.

En ese momento de la filmación Merly Ome habló sin pelos en la lengua y dijo que la joven había perdido la plata ya que su cuerpo seguía igual.

"Ella es muy bonita, pero ella fue la que perdió la plata, le pasó igual que a mí. Come y come y come y pierde uno la plata... Ella la ofendió bastante, la vez del cloro y todo eso", dijo la mamá de la empresaria de fajas de yeso.

Al final de la dinámica, Yina aclaró que la opinión de su mamá no tenía nada que ver a lo que ella pensaba, todo esto para evitarse problemas a futuro: "Quiero aclarar: Yina Calderón no se hace responsable de las acusaciones y palabras de la señora que está aquí, al lado. Simplemente les puse la foto. También, quiero aclarar, en segunda instancia, que yo también acepto todo lo que digan de mí… Y, por último, quiero aclarar que Yina Marcela Calderón Ome no es amiga de ninguno de los susodichos anteriormente nombrados y, tampoco, de su agrado...".

Por este motivo varios internautas aseguraron que la publicación de Andrea iba dirigida a las mujeres que criticaron su físico.

Recordemos que Valdiri es una mujer juiciosa con el ejercicio y con las comidas y fruto de esto es el tremendo cuerpazo que tiene y le gusta mostrar en redes sociales.

