La sabia respuesta de Carolina Cruz a quien la llamó "gorda y fea" por su embarazo

La bella presentadora Carolina Cruz subió hace pocas horas una imagen en la que muestra tres facetas de su vida. Dos tomas de mayo y junio del 2020 durante la pandemia y una toma reciente de su segundo embarazo.

Al parecer, la carismática empresaria compartió estas imágenes para responder a una crítica hecha por una mujer, la cual la contactó por medio de una red social y la ofendió.

La mujer, tal como lo relató la presentadora de ‘Día a Día’, le decía que "estaba muy gorda y fea". Por esta razón, Carolina decidió revelar que su embarazo no ha sido fácil, ya que durante esta etapa subió casi 20 kilos y ha tenido que guardar reposo.

Asimismo, la modelo también expresó lo siguiente: “Nunca había estado tan flaca y tan rayada de hacer ejercicio y estar muy disciplinada como el año pasado, pero también nunca había estado tan feliz como hoy al poder disfrutar mi embarazo y lograr lo que siempre soñé, ser mamá de dos muñecos lindos que nos regaló Dios para ser nuestra compañía siempre”.

Y aunque Carolina Cruz no conoce a esta mujer, ni tiene la más mínima idea de dónde sacó esa conclusión, le dejó este conmovedor y sabio mensaje: ‘Nunca me quejo y trato de no juzgar la vida de los demás porque no tengo ni idea la batalla que cada uno lleva dentro. Gracias a Dios me amo demasiado, amo mis cambios, mi cuerpo y amo la posibilidad de dar vida una vez más’.