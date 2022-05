La segura se destapa y muestra 'bultico' que la acompleja

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en el mundo digital como 'La Segura' , ha sido foco de noticias en lo que va del año, pues su salud ha flaqueado bastante desde el momento en el que empezó a mostrar fuertes molestias por los biopolímeros que se inyectó hace un tiempo en su cola con el fin de aumentar su tamaño y así conseguir lo que para ella sería un cuerpo más "armonioso".

Por ende, la vanidad le ha jugado a la influencer una mala pasada, pues desde que le extrajeron la sustancia se ha tenido que enfrentar a diferentes episodios dolorosos, que la han llevado a reflexionar sobre la importancia del amor propio y de aceptarnos tal y como somos. Así mismo, dichos episodios la han levado a ausentarse un buen tiempo de las redes sociales, donde solía compartir contenido constantemente.

No obstante, la caleña ha mantenido al tanto a sus seguidores del progreso de su recuperación y también ha aprovechado esos espacios para interactuar con ellos.

De hecho, hace poco hizo una confesión a cerca de una parte de su cuerpo con la cual no se siete muy a gusto. Se trata de su abdomen, el cual a la mujer no le gusta mostrar mucho por un 'bultico' que le quedó después de su última liposucción.

"Voy a desbloquear una inseguridad que nunca les he compartido, pero me coñ…, me vale verg…, ¿saben por qué? Porque todas tenemos imperfecciones… En la última lipo que me hicieron me dejaron fibrosis y por eso también uso mucho pantalón hasta arriba, porque no me ha gustado mostrarlo, pero al final de cuentas, pues qué, todas las mujeres tenemos celulitis y tenemos esta fibrosis que no me gusta y hasta he pensado en hacerme un tatuaje…", expresó la influenciadora, quien constantemente le envía mensajes a sus seguidores promoviendo el amor propio.