La vedette mexicana Lyn May arremete contra Karol G criticando su aspecto físico

Liliana Mendiola Mayanes, más conocido en la escena del espectáculo como 'Lyn May', es una vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china, que ha generado revuelo en la última semana tras atreverse a comparar a la cantante colombiana de reguetón Karol G con un tamal.

Lo que ocurrió fue que la mujer de 69 años de edad, llevó a cabo un evento para el lanzamiento de su más reciente canción titulada "claro que yes". Al momento de su llegada, la artista sorprendió a todos los invitados, incluidos varios medios de comunicación, pues su look era muy parecido a los que suele usar Karol G, ya que incluso portaba una peluca color azul.

Publicidad

Por lo tanto en medio de la rueda de medios, varios se atrevieron a preguntarle al respecto, insinuándole que se veía muy similar a 'la bichota'; razón por la cual la mujer se molestó y les solicitó que por favor no la compararan con la cantante paisa.

"No me compares con esa vieja, esta gorda ella, yo estoy muy bien, yo tengo mi cinturita; ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal" dijo la Vedette ante las cámaras del reconocido programa de entretenimiento 'El gordo y la flaca'.

En medio de sus declaraciones a diferentes medios de comunicación Lyn May reveló que su cintura siempre ha medido 47 centímetros, así como también manifestó su descontento porque muchas artistas la están imitando. Y es que según la mexicana, Anitta , Natti Natasha y hasta la mismísima 'bichota' han hecho de todo para intentar igualar su único y original estilo.