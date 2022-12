Lady Noriega dijo lo que piensa cada vez que le preguntan por el 'Tino'

Lady Noriega es una de las actrices más bellas y ahora regresa al canto. Su popularidad sigue vigente, pero no faltan las preguntas relacionadas con su pasado sentimental en cada entrevista.

En el programa 'Acá entre nos' le preguntaron a Lady Noriega: ¿cuál es la pregunta que más le molesta en las entrevistas?.

Sin duda la actriz respondió que "cuando le preguntan por el 'Tino' Asprilla".

"Que me hablen del 'Tino'. Me tienen harta, voy a decir mamada. Me tienen hasta aquí (señalando su frente), supérenlo. Me casé, tuve un hijo, me separé, me volví a casar y me siguen preguntando por el 'Tino'. Dejen ese pasado oscuro allá donde está en el cajón del olvido", dijo Lady.

