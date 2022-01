Laura Tobón cuenta los momentos de angustia que vivió al tener a su bebé Lucca

Laura Tobón está disfrutando de su etapa como mamá y poco a poco va contado en sus redes sociales lo que ha vivido con su hijo Lucca quien nació el pasado 29 de diciembre.

Aunque ha estado un poco alejada de las redes, la presentadora aprovechó para contarle a sus fans los momentos de angustia que vivió en el momento del parto.

Junto a algunas imágenes del momento en el que su bebé llegaba a este mundo, Laura Tobón escribió "Han pasado 12 días desde que llegó el amor más grande y puro a mi vida. ¡Jamás imaginé poder sentir tanto amor por otro ser humano! Definitivamente sentir el amor por un hijo es sublime, irreal".

"El 29 de diciembre llegó Lucca. Estaba tan cómodo y feliz dentro de mí, pero mi cuerpo estaba reteniendo tanto líquido que decidieron inducir mi parto para no tener complicaciones. A las 7am comienza mi trabajo de parto; contracciones van y vienen mientras me ponen PITOCIN. Gracias a Dios estuve muy tranquila durante los dolores y en parte se lo debo a mis doulas que me acompañaron en cada momento previo al parto a preparar mi cuerpo y mente para dar a luz naturalmente", continuó contando la presentadora.

Laura contó que de un momento a otro su bebé se comenzó a estresar "A los 3 o 4 cm de dilatación, cuando el dolor estaba aumentando, pido la EPIDURAL. Todo mi torso de la cintura para abajo empezó a dormirse… Después de varias horas se escucha por el monitor que los latidos del corazón de Lucca se aceleran. De repente entran dos enfermeras al cuarto diciendo que el bebé está muy estresado, que hay que quitar el pitocin y la epidural. Empecé a ponerme muy nerviosa me asusté tanto por Lucca que mi corazón empezó a acelerarse. Álvaro me ayudaba a tranquilizarme y a respirar… me llené de fuerza y confianza gracias a él".

"Sin darnos cuenta ya estaba en 10 cm de dilatación y ¡empezó el momento de PUJAR! En este momento me sentí metida en una película donde todos me gritaban: “PUJAA, PUJAAA”…", finalizó su posteo explicando que muy pronto iba a contar lo que ha sido su proceso de postparto.