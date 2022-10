Laura Tobón genera asombro al revelarse foto de cómo lucía algunos años atrás

Una de las mujeres más hermosas que hay en la farándula colombiana es la modelo Laura Tobón quien con el paso de los años se ha sabido ganar el cariño de sus fans por medio de las redes sociales al aparecer tal cual es mostrando difieres facetas de su vida como trabajadora y ahora como madre de Lucca.

Para nadie es un secreto que la mujer es bastante juiciosa con su alimentación y al momento de hacer ejercicio y resultado de esto es el espectacular cuerpo que tiene, sin embargo, no siempre fue así y quedó claro con una foto que publicó hace poco su antiguo jefe, Sergio Barbosa.

Publicidad

Por medio de la red social Instagram el periodista publicó una imagen en la que se ve los dos, pero allí Laura luce mucho más joven, un poco más delgada y sin sus características curvas, pero no dejando de ser una hermosa mujer.

Junto al posteo Sergio escribió: "No todo tiempo pasado fue mejor, Laura Tobón".

Por otro lado, recordemos que la modelo hace poco contó que algo en la salud de su hijo la tenía preocupada pues le había salido una mancha en uno de los dedos de su manita, por ese motivo fue a ver a varios médicos quienes le dieron un parte de tranquilidad y le dijeron que es algo común.

Publicidad

"No les había contado esto nunca, pero Lucca nació con esta manchita roja en su dedito. Algo que desde que nació siempre me ha preocupado. Le pregunté a mi pediatra, a una dermatóloga y aun neurólogo y todos me dijeron lo mismo, es una malformación vascular que no tiene peligros ni riesgos, pero uno como mamá siempre se va a preocupar. La manchita ha ido creciendo", contó Laura en su Instagram.

Lucca, hijo de Laura Tobón

/Foto: Instagram de Laura Tobón

Publicidad



Ante esto, varias fans le dejaron mensajes con un parte de tranquilas asegurando que a sus bebés también les habían salido manchas de ese tipo pero con el paso de los años se les desaparecieron: "Mi niña la tenía en la cabeza y con el tiempo se desapareció", "muchas personas nacen con eso, crece pero no ocasionan ninguna condición preocupante", son algunos de los comentarios en Instagram.

Te puede interesar: Yaya se le midió a vender rellena