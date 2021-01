Le cayeron a Luisa Fernanda W por decir que el tatuaje que dice “Lega” no significa Legarda

Algunas personas han criticado a Luisa Fernanda W por una respuesta que dio en Instagram en la opción de ‘Preguntas’. La influenciadora pidió a sus seguidores afirmar o negar algo y ella respondía si era verdadero o falso.

Una de esas preguntas correspondió al tatuaje que tiene en un brazo y dice “Lega”, el cual se hizo tiempo después de que Legarda , su novio en aquel momento, muriera trágicamente. Para muchos, la joven se había grabado ese texto en honor a él.

Sin embargo, tras la respuesta de Luisa, se dieron cuenta que no era así o por lo menos al 100 %, la ahora pareja de Pipe Bueno , dijo que el significado de “Lega” era “Legado” y que cada vez que siente frustrada lo mira para recordar que está viva y que debe continuar con sus propósitos.

Luego de esto, empezaron a llegar las críticas como respuesta por lo que Luisa Fernanda prefirió responder y aclarar el tema que empezó a ser motivo de discordia.

“Con ustedes no se puede tocar este tema con respeto. El tatuaje me lo hice por él y por muchas otras razones, el significado es tan grande, tan mío, pero estoy hoy vuelve y me deja una enseñanza, nunca más volver a hablar del tema públicamente”, escribió.

Aseguró que desde ese momento no iba a volver a responder ese tipo de preguntas y que fue su culpa por elegir responder esa justamente.