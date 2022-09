Lina Tejeiro asegura que la madre de Andy Rivera no quería que estuvieran juntos

Hace unos días la bellísima actriz Lina Tejeiro, estuvo en entrevista con 'La Diva Rebeca', a través de un 'Live' en Instagram. Ahí, hablaron de varios capítulos de la vida de la Lina, sin embargo uno de los que llamó más la atención, fue el de su noviazgo con el cantante pereirano Andy Rivera, a quien a Lina le costó bastante superar.

Sin embargo, todo parece indicar que el tiempo hizo lo suyo y que luego de intentarlo mil veces y acudir a terapia, Lina entendió que ya era tiempo de cerrar definitivamente su historia de amor con el artista, pues en esta ocasión a la llanera se le vio hablar al respecto con mucha tranquilidad. Además porque como es de conocimiento público, la actriz actualmente se encuentra en una relación con el cantante y creador de contenido paisa Juan Duque.

No obstante, durante la conversación, la diva Rebeca, no se resistió a preguntarle a la actriz sobre el rumor que existía, de que la relación entre ella y la mamá de Andy no había una buena relación, pues esta no la quería.

A lo que Lina respondió: "Mi relación con Andy fue tan tóxica que seguramente ella en algún momento dijo, se están haciendo tanto daño que ellos no tienen por qué están juntos. Yo creo que eso fue lo que sucedió, más no que me odiara o me detestara".

Así mismo, más adelante agregó: "No me odiaba ni me hacía la vida imposible, pero no quería que estuviéramos juntos porque nos veía sufrir a los dos", concluyó.

