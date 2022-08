Lina Tejeiro 'boletea' a amiga de la ex de Juan Duque; la habría tratado mal en redes

Desde que se supo que Lina Tejeiro estaba en una relación con el cantante paisa Juan Duque, se ha tenido que enfrentar a varios comentarios de internautas quienes han opinado sobre la relación.

Tanto es así que por medio de la red social de Twitter la actriz suele hablar sin pelos en la lengua sobre varias situaciones que vive a diario, por ese motivo hace poco decidió 'boletear' a una joven, quien al parecer es amiga de la ex de su actual novio Juan Duque.

Lo que se dice es que la joven ha tratado mal a la actriz en varias oportunidades, algo que cansó a una seguidora de Lina y decidió responderle: "La parcera de la ex de Juan Duque dizque sorprendida porque Lina Tejeiro la bloqueó. Mor usted bien cansona metiéndose todos los días en la relación de ellos dos por defender a su amiga, ¿Qué pretendía que pasara? ¿Qué la invitaran al asado a la casa de Lina? Congrégate".

Ante este comentario Lina no se pudo quedar callada y escribió en su cuenta: "Por fin alguien coherente. Su nombre es Isabel pero le dicen solapada, tira hate y desactiva los comentarios para que no la hagan llorar. Es que hasta para meterse en lo que no nos importa hay que tener los ovarios bien puestos".

Con estos comentarios varios internautas aprovecharon para opinar al respecto y le pidieron a Lina que no hiciera caso a los malos comentarios y disfrutara de su nuevo amor: "Ay! Pero que son estos buenos días bb. Siga disfrutando de las mieles del amor y deje que esa muchacha se siga dando mala vida. TQM", "Además nadie conoce a esa parcera. Toda Colombia ama a Linis. Punto para linis", "Ella sacando un poquito de fama y diciendo que Lina la había bloqueado", y muchos más.

La parcera de la ex de Juan Duque dizque sorprendida porque Lina Tejeiro la bloqueó. Mor usted bien cansona metiéndose todos los días en la relación de ellos dos por defender a su amiga, ¿Qué pretendía que pasara? ¿Qué la invitaran a asado a la casa de Lina? Congregate — Rosarito ツ (@MieIDeFIorez) August 13, 2022

