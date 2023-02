Lina Tejeiro contó cómo va la recuperación de su segunda extracción de biopolímeros

Son muchas las famosas en el país que han sufrido por culpa de los bipolímeros y una de ellas es la reconocida actriz Lina Tejeiro, quien volvió a aparecer en las redes sociales para comentar que se estaba recuperando de una segunda cirugía de extracción de esta sustancia en sus glúteos.

A inicios del mes de enero la llanera había comentado los motivos por los que estaba alejada de las redes: "Perdón por estar tanto tiempo perdida, hace unos meses decidí tomarme un respiro, un espacio, una pausa, necesitaba reencontrarme, me había perdido en la búsqueda de muchas cosas, me había perdido a mí misma".

Aunque en el año 2020 la joven actriz ya se había sometido a una primera extracción, en los últimos meses había vuelto a sentir algunos síntomas como calambres y dolores en la zona sacrolumbar.

Por ese motivo, el pasado 12 de enero volvió al quirófano para seguir sacando la sustancia de su cuerpo y ahora regresó a su Instagram para contar cómo ha sido la recuperación.

"Muy bien, en este momento estamos haciendo la curación, les presento a mi enfermera (…) Estoy muy bien, me tengo que hacer varias curaciones en el día, consentirme y ya", dijo Lina Tejeiro.

En los videos que publico aprovechó para explicarle a sus seguidores algunos datos de su historia con los biopolímeros: "o hace dos años tuve mi primera extracción de biopolímeros en el 2020 porque alguna vez, en alguna época de mi vida confié en alguien, fui donde un esteticista, me inyectaron un medicamento para tonificar los glúteos y no era un medicamento, eran biopolímeros".

"A los 6 años después de haberme puesto en este medicamento empecé a tener reacciones en mi cuerpo, me empezaron a dar calambres, me empezaron a dar malestares, síntomas del Síndrome de ASIA, fui a donde un doctor, me hicieron una resonancia y efectivamente tenía biopolímeros", finalizó diciendo Lina.

