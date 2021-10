Lina Tejeiro da 'caldo de ojo' posando casi empelota; se les 'paró el corazón' a varios fans

La reconocida actriz colombiana Lina Tejeiro volvió a 'encender' las redes sociales con sus últimas publicaciones en Instagram. Con escasa ropa, la artista dejó en evidencia su cuerpazo y sensualidad, que roba miradas por donde pasa.

En una reciente publicación, la actriz posó frente al lente de la cámara con una lencería de color rojo pasión. La imagen, acompañada con la frase “que descansen”, puso "malito" a más de uno y genró cientos de comentarios.

“Mijitica, después de esa foto vas a dejar a más de uno sin dormir”, “Con esa foto no creo que descanse. Casi se me sale el corazón”, “Parce y pensar que Andy Rivera dejó ir eso”, “qué mujerón” y “Lo más hermoso”, fueron algunos de los halagos que recibió Lina por su sensual imagen.

La actriz recientemente también fue noticia en redes sociales por su ‘rumbeada’ con ‘Epa Colombia’ en su fiesta de cumpleaños. Ese hecho fue tendencia por varios días gracias al video que la empresaria de keratinas compartió y que calificó de “un sueño cumplido”.

Tras esto, la actriz afirmó que no se arrepentía del beso y que le gustó hacer feliz a ‘Epa’.

“Los veo muy escandalizados con el tema de la Epa. Les cuento, yo trabajo en televisión y normalmente tengo que besar a personas que no son de mi gusto porque en las escenas de besos no todo el mundo se gusta. Entonces no le vi nada de malo más allá de darle un beso y hacerla feliz”, manifestó.

Esta es la foto de Lina Tejeiro en lencería roja