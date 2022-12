Lina Tejeiro les respondió a las mujeres que dicen que "se quitó los cachetes"

Lina Tejeiro salió en redes sociales a responderle a las mujeres que, según ella, la critican por haberse practicado la bichectomía, una cirugía que consiste en retirar el exceso de grasa en las mejillas para afinar más el rostro.

Sin embargo, ella grabó un video respondiendo a quienes le dicen que "los cachetes se le quitaron con bichectomía".

"Ya me están inventando bichectomía y todo. Dios mío qué miedo, las viejas si somos muy envidiosas...me dicen:-¿Entonces uno cómo baja de cachetes? ¿Pues con bichectomía quién no?"-La foto me la tomé hace tres meses, ¿entonces me hice bichectomía hace tres meses? photoshop, bichectomía, ¿qué más? Dios mío, no sé si reirme o llorar", dijo Lina.

Lina Tejeiro se pronunció porque ahora dicen que se hizo la bichectomía. pic.twitter.com/l8CYzdSmvx — Pille pues (@PuesPille) April 18, 2020

Muchos usuarios en redes recuerdan a Lina como la niña de 'Padres e hijos' que resaltaba por sus abultadas mejillas. Además, la actriz también pasó por épocas de cambios bruscos de peso.

Ahora Lina Tejeiro luce una figura envidiable gracias a su disciplina con el gimnasio y hábitos de vida saludable.