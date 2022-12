Lina Tejeiro luce apretada licra y el pliegue que se le marca se roba la atención

Lina Tejeiro sigue siendo tendencia en las redes sociales , su interacción con los más de 9 millones de seguidores hacen que la actriz sea una de las favoritas de los internautas, quienes siguen de cerca sus producciones y su contenido.

Hace unos días la reconocida actriz compartió una galería de fotos en ropa deportiva, en la comodidad de su casa y disfrutando de un rayo de sol que entraba por su ventana, lo que provocó miles de reacciones por parte de sus seguidores.

Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas: "Esta mujer sin maquillar con maquillaje, recién levantada, sea como sea es una belleza, naturalidad lo más chimba", "¿Y ese azul?, hermosa", "Te ves mucho más hermosa, más cachetona divina y rosadita, que bonita".

Así mismo le hicieron saber lo apretado que se le veía el atuendo, lo que al parecer fue lo que se robó toda la atención, "Una pregunta no te pones nada abajo para que no se marque tu parte íntima, disculpa la pregunta jajaja".

Como era de esperarse, los seguidores más fieles de la actriz no desaprovecharon las bellas fotografías para etiquetar incluso a Andy Rivera , con la intención de recordarle de lo que está perdiendo: "@andyrivera no dejes pasar semejante mujerón por lo que opine la gente, los dos se ven lindos”, comentaron en la publicación.

Recordemos que Lina ha aprovechado su tiempo para compartir con sus seres queridos y darse un tiempo para ella, es así como compartió varios días con su mejor amiga Greeicy Rendón , luego de saberse de su ruptura amorosa con el cantante Juan Duque, con quien sostuvo una relación muy corta, pero que fue bastante mediática.

Juntas disfrutaron de la compañía de Kai, hijo que tuvo la cantante con Mike Bahía . En un gracioso video, Greeicy comentó que su hijo estaba enamorado de Lina: “Ella aquí vino y me enamoró a mi hijo, mi hijo me lo enamoró, me lo tiene embejucado y me la va a dejar tirado, me le va a romper el corazón y yo cuando le vaya a dar la teta dizque: ‘(sonidos). Porque ella le enseñó esa canción y ahora mi niño mañana por toda la casa hará eso”, indicó la cantante.

