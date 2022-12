Lina Tejeiro se emberracó con quienes la critican por hacer ejercicio en cuarentena

En medio del aislamiento obligatorio en el que está toda Colombia, los personajes reconocidos de la farándula han mostrado cuáles son sus planes en casa para pasar la cuarentena, el ejercicio, sin duda, es una de las actividades que más publican los famosos.



Durante su aislamiento en Bogotá, la bella Lina Tejeiro publicó una foto en su casa después de hacer ejercicio, aunque la imagen causó gran polémica.



“Listo ya entrene, ahora tengo que mercar, pero no quiero salir y pedir domicilio es arriesgarme que las frutas y verduras no lleguen como espero. A veces muy verdes a veces muy maduras, y me gusta escoger la carne que voy a comprar”, escribió la actriz.

De inmediato, los comentarios y críticas hacia la actriz comenzaron a llegar. Según algunos de sus seguidores, Lina no debería estar pensando en hacer ejercicio en medio de la situación que vive el país por el coronavirus.

Otros, por su parte, la criticaron por el comentario que hizo sobre la comida y los domicilios. “Coma las cosas como le lleguen y ya”, se leyó en la publicación.



Ante las críticas, la bella modelo se pronunció sobre lo que, para ella, es una “locura”.



“Estoy aterrada. Hay gente demasiado loca, enojados que porque hago ejercicio en esta situación y en esto que está pasando. ¿Qué pretenden, que salga a defender el mundo? Yo no soy inmune, soy un ser humano común y corriente”, dijo.







