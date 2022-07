Lina Tejeiro 'se tiró' los pasos prohibidos en el cumpleaños de Luisa Fernanda W

Una de las mujeres más hermosas que hay en la televisión nacional es Lina Tejeiro, quien con el paso del tiempo se ha sabido ganar el cariño y respeto de sus millones de seguidores en las redes sociales.

Para nadie es un secreto que la joven es bastante extrovertida y se muestra tal cual es. Así mismo, ella suele ser muy activa en su cuenta personal de Instagram y por este medio comparte algunas 'locuras' que realiza cuando está con sus amigos.

Publicidad

Hace poco Luisa Fernanda W cumplió años y realizó una tremenda fiesta en su lujoso restaurante. A esta celebración fue invitada Lina Tejeiro y varios influencers del medio. Durante la noche la actriz estuvo compartiendo algunos videos mostrando momentos especiales junto a su gran amiga Luisa.

La fiesta cada vez se puso mejor y Lina aprovechó que quedó en un medio círculo con sus amigos y allí sin dudarlo comenzó a menear sus caderas hasta abajo, mientras que las personas comenzaron a aplaudirla y animarla por su atrevido baile.

Al cumpleaños también asistió la creadora de contenidos Aida Victoria Merlano quien tiene una buena relación de amistad con Lina, por ese motivo durante la fiesta protagonizaron un video subido de tono.

Publicidad

Por medio de las redes se viralizó una filmación en la que queda en evidencia que entre ellas dos hay química, ya que se les vio cantándose el tema 'Todo de Cabeza' de Kaleth Morales.

Lina Tejeiro y Aida Victoria entonaron la parte que dice: "Si no deseas que me marche, demuestra que al igual que yo quieres amarme y que también te estás muriendo por besarme...", mientras se miraban los labios y hacían caras que hablaban por sí solas, queriendo decir que ya no se podían besar debido a que las dos tienen una relación amorosa con Naldy y Juan Duque respectivamente.