"Lloro de pensar que Índigo no podrá conocerte": Camilo y Evaluna están de luto

Camilo y Evaluna son una de las parejas más queridas en el mundo musical y desde que se conoció que ella estaba embarazada, los fanáticos han estado muy pendientes del nacimiento del primogénito, de quien aún no se sabe si es niño o niña, pero si se conoce que su nombre será Índigo.

A pesar de que la familia Montaner está muy ansiosa por el nacimiento del bebé, también enfrentan la dura partida de una persona muy cercana a ellos.

Por medio de sus redes sociales , Camilo expresó su tristeza por la muerte del periodista argentino, Gerardo Rozín, quien falleció en los últimos días. En su Instagram , el intérprete de 'Vida de rico' dijo: "Es como que miraras toda tu vida desde otro balcón cuando alguien que amas abandona el plano material. Sigo sin procesarlo todavía...y no quiero ponerme triste, porque no habrías querido eso... pero voy a extrañarte mucho tío Rozín".

En el mensaje, el cantante también lamentó mucho que su hijo Índigo no lo pueda conocer en persona: "Me duele mucho tu partida. Y lloro de pensar que Índigo no va poder conocer en persona a su tío judío. Pero me reconforta saber que lo real de ti es Eterno. Te amo @gerardorozin".

El periodista argentino era muy cercano a Ricardo Montaner , quien también se expresó en sus redes: "Al final tuvo razón, se iba a ir pronto, tengo dolor y enojo, pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedicó y por todas las cuentas de los restaurantes que se apresuró a pagar, también agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos, su familia, el sitio a donde llegar sin aviso y con confianza. El Tío Rozin, el de La Peña se fue y nos dejó solos".

Mau y Ricky Montaner dejaron un sentido mensaje en su cuenta de Instagram: "Una amistad improbable pero tan real como de toda la vida. Vamos a extrañar cada carcajada juntos, tus recomendaciones de restaurantes que eran siempre los mejores y la batalla por pagar la cuenta que siempre ganabas.. Los consejos.. Las puteadas, las ocurrencias. Agradecidos con Dios por habernos cruzado en el camino. Espéranos sentado en la mesa del cielo, nosotros llegamos tarde… como de costumbre. 🖤 ah, y cada vez que cantemos “Dolería” te recordaremos… es tu preferida. @gerardorozin".