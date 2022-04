"Lo apoyé hasta donde se pudo y nos dio el amor": Mari Manotas habla de ruptura con Alejandro Riaño

Luego de el sorpresivo anunció oficial de su separación con el comediante Alejandro Riaño, mediante una publicación de Instagram realizada por los dos. Mari Alejandra Manotas, rompió el silencio y contó algunos detalles de los motivos por los que después de 8 años de relación, decidieron que lo mejor era alejarse.

En una entrevista realizada por una reconocida revista del país, la vallecaucana reveló que en parte, el éxito que tuvo Riaño con su personaje de 'Juanpis Gonzáles' fue una de las razones por la que todo empezó a debilitarse. Al parecer ambos se enfocaron en sus proyectos profesionales y eso hizo que todo empezara a flaquear.

“En cierto modo, ese éxito hace parte de las razones por la que decidimos separarnos. Cada uno se dedicó a trabajar en lo suyo, yo me dediqué a crear mis empresas. También me enfoque en ser una persona y no vivir a la sombra de él. Lo apoyé hasta donde se pudo y nos dio el amor”, manifestó la creadora de Every Day Love y Caoba, sus dos emprendimientos.

Como fruto del amor que un día se tuvieron, nacieron Matilde, Antonio y Agustín, quienes fueron el motivo principal que los impulsó a trabajar para que después de la ruptura las cosas fluyeran bien.

“Hemos tenido hasta el momento una muy buena relación, obviamente no todo es perfecto. La verdad es que tenemos una buena relación y tenemos tres hijos, entonces nos toca llevar la fiesta en paz."

Para finalizar, Mari aclaró que la decisión de dar por terminado su matrimonio, no fue una cosa de la noche a la mañana. La empresaria puntualizó que lo intentaron pero que al ver que no iba a funcionar, llegaron a la conclusión que lo mejor era tomar distancia.

“El tema de la separación lo veníamos hablando desde hace rato, resolviendo las cosas en privado como pareja. Sin embargo, llegó el momento en el que dijimos que la vaina no estaba funcionando. Intentamos y tratamos, pero era mejor alejarnos”,