"Lo conocí sin dientes": Exesposa de Hassam se despachó contra el humorista y lo trató de "machista"

Tatiana Orozco, exesposa del humorista Gerly Hassam Gómez, causó revuelo en las redes sociales al referirse a su expareja; lo insultó y hasta lo trató de "lámpara".

Aunque en principio y tras su separación Hassam confirmó que tuvo una crisis emocional, actualmente se ha dejado ver con otros ánimos y hasta ha bromeado con el fin de la relación, lo que no le habría gustado tanto a Orozco.

El enojo de la mujer estalló luego de que el humorista publicara un video en el que mencionaba los beneficios de haberse separado, según mostró, "secaba" su llanto con billetes de 50.000 y 100.000 pesos. Varios internautas interpretaron que él estaría haciendo alusión a que su situación económica está mejor sin ella.

Su exesposa no se quedó atrás y por medio de su cuenta de Twitter le sacó los 'trapitos al sol' y hasta reveló cómo lo conoció.

"Da risa pero no de gracioso, de raro. De pobre mental. De machista. De baja persona! Lo conocí hasta sin dientes y ahora a tirar aceite jajaja no sea lámpara. Gracias a Dios ese dinero no lo necesito. Dios lo bendiga", escribió.

Tras la fuerte polémica y el debate que se desató en redes sociales, unos a favor y otros en contra, la mujer nuevamente se pronunció y hasta le habría advertido al humorista sobre una "pelea legal".

"Y yo sé por qué y para qué está haciendo ese show con su mal humor. Pero estoy dispuesta a asumirlo! Y a pelear la pelea legal que se viene. Sé que Dios está de mi lado", tuiteó.

Al respecto, varios usuarios salieron en defensa de Hassam, pues según algunos, solo fue un video de humor y de eso vive.

"Yo lo veo con humor como todo lo que él hace, ella es muy atacada", "Pero porque se ataca ? Déjelo, él vive del humor", "No hay que tomarse todo personal", son algunos de los comentarios.