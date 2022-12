¿LUISA Fernanda está peleada con la familia de Legarda? Esto respondió la youtuber

Luisa Fernanda W se mostró desconcertada y molesta en redes sociales por los constantes rumores de una presunta lejanía o enemistad de ella con la familia de su fallecido novio, Fabio Legarda.

Con unas contundentes stories en Instagram la joven aclaró que todo es falso.

“La gente anda diciendo que yo no me llevó bien con la familia de Legarda y que ellos me dejaron sola. A ver amigos…si nunca tuvimos problemas cuando Fabio estaba vivo pues cómo diablos vamos a tener problemas ahora que ya no está entre nosotros. Yo amo a la familia de Legarda y la familia de él me ama, nos hablamos todos los días”, afirmó Luisa.

También fue muy dura contra quienes hacen esos comentarios y los invitó “a ver dramas en Netflix”.

“Ustedes quieren ver un drama, así como en las películas de Netflix. Eso aquí no existe, aquí solamente hay amor. Si quieren ver drama y peleas en Netflix hay unas series buenísimas”, recalcó.