Luisa Fernanda W aclara rumores que hablan de separación con Pipe Bueno

La empresaria Luisa Fernanda W es una usuaria muy activa en sus redes sociales y siempre le gusta compartir con sus seguidores todo tipo de contenido.

Hace poco, por medio de su cuenta personal de Instagram , la joven realizó la dinámica de preguntas y respuestas y un seguidor le dijo: "¿Fue que te separaste de Pipe?", a lo que Luisa Fernanda W decidió hablar al respecto y acabar con los rumores de separación.

La empresaria de maquillaje dijo: "Esta pregunta está muy insistente porque hace rato no subo cosas con Pipe a mis redes sociales, pero yo me di cuenta que es bueno compartir momentos con la pareja de uno en redes sociales, pero no siempre".

Continuó diciendo: "Yo por ejemplo me dediqué a compartir contenido de entretenimiento. Eso no quiere decir que no les vaya a compartir momentos con mi pareja, me parece bonito contarles noticias chéveres o mostrarles un momento agradable, pero nada, gracias a Dios en este momento estamos muy bien".

"La invitación es para que normalicen que uno no quiera todo el tiempo publicar cosas con su pareja, yo creo que ya pasé por esa etapa y lo hice mucho en el pasado", recalcó la influencer.

Así mismo, aprovechó su video en Instagram para contar que está obsesionada con su hijo y todo lo que él hace es una gracia, ya que está aprovechado al máximo su etapa de mamá.