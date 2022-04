Luisa Fernanda W dio contundente respuesta a mujer que la criticó por mostrar sus bubis

Luisa Fernanda W es una de las mujeres más famosas que hay en las redes sociales y a quien le gusta tener un contacto más estrecho con sus seguidores todos los días.

La empresaria de maquillaje suele publicar fotos y videos con ropa muy sensual, en los que le llegan todo tipos de comentarios y en esta oportunidad una mujer le dejó un mensaje diciéndole: "En serio hace falta mostrar tanta pechuga... Esta niña cada vez cae más bajo".

Luisa Fernanda W no dudó en responderle y dejarle las cosas claras: "Para eso me las puse PARA MOSTRARLAS, si no pues me hubiese quedado plana. Aquí la que está cayendo bajo es usted criticando a otra mujer, deje de ser metida señora que el cuerpo es mío".

La publicación fue rescatada por la cuenta de Rechismes y hasta el momento tiene más de nueve mil me gusta y miles de comentarios de personas que apoyan a la mujer y otros que le dan la razón a Luisa Fernanda W.

"Ese afán de la gente de hablar del cuerpo de los demás", "cada quien muestra lo que se le de la gana , si la otra no quiere o es acomplejada lo refleja en un comentario como ese", "Pues yo creo q si está cayendo bajo al decir "plana" creo que está ofendiendo a muchas mujeres que somos así "planas" como ella dice que muchas veces no tenemos los recursos para operarnos o simplemente nos gusta ser así "planas", "Apoyo a la señora, muestran y después quieren que las respeten", son algunos de los comentarios.