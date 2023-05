Luisa Fernanda W habla sin tapujos de la muerte de su exnovio Fabio Legarda

Cuatro años han pasado de la infortunada muerte del joven cantante Fabio Andrés Legarda, quien en ese entonces sostenía una relación amorosa con la empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W; hoy pareja sentimental del cantante de música popular Pipe Bueno.

Según lo ha relatado la joven en diversas ocasiones, ella conoció a Pipe Bueno dos meses después del fallecimiento de su exnovio; y aunque si bien, en sus planes no estaba enamorarse de nadie, sucedió. Cuando menos lo pensó, la influencer se sentía perdidamente enamorada del cantante y por tal motivo se convirtió en blanco de críticas, burlas y señalamientos.

"Conocí a pipe dos meses después e hicimos 'match', no sé como me pasó, no tengo explicación alguna" anotó la creadora contenido durante una entrevista que le realizaron en un podcast llamado PICPOD.

No conforme con ello, 'La W' tuvo que enfrentarse a la familia de Legarda, pues al parecer, la noticia de que ella hubiese decidido darse tan prontamente una nueva oportunidad en el amor, no les cayó para nada bien.

Enfrentarse a los señalamientos no fue fácil, sin embargo todo parece indicar que el tiempo se ha encargado de sanar y fortalecer a Luisa, pues ahora no solamente habla tranquilamente del episodio sino que además es consciente que pese al fatídico suceso, su vida debía continuar.

"Cuando a Fabio lo estaban enterrando yo tuve una conversación con él (...) le dí las gracias por su tiempo, le di las gracias por su amor, le di las gracias por todo lo que aprendí de él, y le dije "yo voy a estar bien, y voy a ser feliz, vete tranquilo, me cuesta mucho despedirte (...) voy a hacer todo por ser la mujer más feliz del mundo sin olvidar el amor tan bonito que tuvimos'" manifestó la influenciadora, quien también reveló que desde el día uno se sometió a terapia psicológica para afrontar la perdida.

"Yo merezco ser feliz, merezco sentir algo por una persona y volverme a enamorar", aseguró la joven que hoy se siente muy feliz por la familia que ha construido de la mano de Pipe Bueno.