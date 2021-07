Luisa Fernanda W habló sobre su lucha contra la calvicie y cómo se está recuperando

Luisa Fernanda W dejó sorprendidos a sus seguidores al publicar por medio de sus historias en Instagram una foto de cuando sufrió de calvicie, pues muchos no sabían que la joven la padeció.

De acuerdo con la influencer, padeció de calvicie hace más de un año, más exactamente el 5 de febrero de 2020, cuando aún estábamos en confinamiento debido a la pandemia. Y aunque no dijo su causa, si expresó que tenía las entradas totalmente calvas.

“Yo me puse a buscar una foto de cómo tenía las entradas antes y miren este antes y este después”, dijo.

Por eso Luisa buscó tratamientos para lidiar con esta calvicie y los encontró, pues según dijo "todo lo que ella recomienda lo hace porque si le ha funcionado".

“Miren el después, todo el pelo nuevo que me ha nacido (…) Ahí lo pudieron ver, prácticamente me estaba quedando calva, por eso le tengo tanta fe a los productos que yo les recomiendo para el pelo. O sea, esto no es un juego, crece mucho pelo”, agregó.

Tras la publicación, cientos de usuarios han aludido su calvicie a la gran cantidad de productos que usa, entre ellos los tintes y las extensiones, pues aseguran que los excesos de uso de estas cosas causan que se le caiga el cabello.

Sin embargo, pese al problema de la pérdida de cabello, cabe resaltar que la joven parece querer ser más rubia y seguir usando sus extensiones, pues así lo dijo hace unos días.

“Amigos, la reina me dice, vamos poco a poco, paso a paso con el pelo rubio. Me ha costado mucho hacerle caso porque si por mi fuera yo ya estaría más que oxigenada. ¡Necesito estar muy rubia ya!”, puntualizó.