Luisa Fernanda W es una de las influencer más queridas en las redes sociales ya que se muestra autentica y real frente a las cámaras.

La empresaria compartió en su cuenta personal de Instagram un video en el que deja ver su espectacular cuerpo, modelando algunos vestidos de baño y dando algunos tips a sus seguidores de cómo usar accesorios con los bikinis.

La idea de este video, era que los fans le dijeran a Luisa Fernanda W cuál le quedaba mejor y la mayoría de los que se puso eran tan diminutos que dejaron poco a la imaginación de los internautas.

La mayoría de sus seguidores llegaron a una misma conclusión y es que todos se le veían muy bien y con el cuerpo que tiene todo le luce genial.

"A menos encantas , todos te quedan increíbles 😍", "Están lindos todos pero me quedó con el blanco", "Divinossssss, me encantan muchisimo realmente 😍 y para tu cuerpo divino, y precioso son perfectos de verdad me encanta ♥️ muy hermos mi reina linda 😍", "Para mí el blanco😍😍 y tú hermosa como siempre 😍😍", son algunos de los comentarios que le dejaron en su posteo que ya tiene más de 100 mil me gusta.