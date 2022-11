Luisa Fernanda W muestra su decoración de navidad; todo un lujo

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenidos más influyentes que hay en Colombia y quien suele ser bastante activa por medio de sus redes sociales en las que le gusta compartir fotos y videos de sus momentos personales y de trabajo.

Por ese motivo, hace poco la novia del cantante de música popular, Pipe Bueno, decidió publicar en su cuenta personal de Instagram, en la que la siguen más de 18 millones de personas, un corto video en el que mostró cómo decoró su casa para la época navideña.

En un principio mostró una decoración con plateado que tiene sobre su mesa del comedor, luego caminó hasta su sala y allí se vio un enorme árbol decorado con luces azules. Luisa Fernanda W compartió que en las sillas de su sala tiene algunos muñecos navideños grandes sentados en algunas partes estratégicas.

La creadora de contenidos caminó un poco más y dejó ver que en la baranda de las escaleras para subir a un segundo piso, tenía decorado lo mismo que el árbol de navidad.

A simple vista se puede ver que la decoración es todo un lujo y hace ver la casa preparada para recibir la navidad y el año nuevo junto a su familia.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, pues algunos dijeron que la decoración no les parecía adecuada para esta época, mientras que otros la felicitaron por los detalles en cada arreglo.

"Hermosa, felicidades 🙌", "Porque yo no puedo tener así una casita 😢", "Pues son sus gustos y debe ser fino para ella y pagaría un platal por el diseño de eso, algún decorador, pero para mi gusto ese color no es de la navidad. Muy plateado , no sé la luces, como ha cambiado las decoraciones de navidad claro, pero no se debe perder la esencia de los colores de navidad", "Mi opinión es que la sala y el color de la navidad se ve muy triste, todo es bonito, pero en esa casa ahí mucho amor y deben reflejarlo con una navidad más alegre", son algunas de las opiniones de los usuarios de Instagram.

