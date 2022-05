Luisa Fernanda W se pronunció sobre rumores de embarazo: "En cualquier momento se va a notar"

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han estado en boca de muchas personas debido a los rumores que han despertado desde hace algunas semanas, sobre un posible embarazo de la empresaria de maquillaje.

Después de tantos 'ires y venires', Luisa Fernanda W decidió hablar al respecto en su cuenta personal de Instagram , en la que respondió el mensaje de uno de sus seguidores que le decía: "Estamos ansiosos por saber si estás esperando otro baby".

Publicidad

La joven influencer habló sin pelos en la lengua y dijo muy seria: "¡Ay, yo lo sé! Y me parece hermosa la gente con buena vibra, pero yo creo que es hasta la misma presión de la gente la que a uno como que no lo deja… uno dice: ‘si estoy o no estoy embarazada, para qué tengo que salir a gritarlo a los cuatro vientos’...".

Continuó diciendo sobre el tema: "Una persona embarazada lo dice cuando lo quiera anunciar con bombos y platillos, cuando se sienta cómoda, o si no lo quiere decir, perfecto. Un embarazo no se oculta e igual en cualquier momento se va a notar, entonces esperemos a ver… Dios quiera que sí".

Publicidad

De esta manera, Luisa Fernanda W dejó nuevamente pensando a sus fans de si está o no esperando un hermanito para Máximo, pero como ella misma lo dice, el tiempo lo dirá.

Por el momento todo sigue en rumores y esperaremos si la barriga de la influencer crece más o no.

Publicidad

El video fue rescatado por la cuenta de chismes.hoycol y allí algunos internautas opinaron al respecto: "Si esta!!!! Mucho preámbulo para al final dar a entender que siempre quizá sí", "Pues ya lo dijo que en pocas palabras que si", "Ahí no la verdad que si ella está o no está embarazada es muy su problema. Yo salí embarazada en plena pandemia y ni mamá se enteró.", y muchos más.