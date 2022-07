Mabel Moreno sorprende con respuesta sobre si estaría con un hombre menor que ella

Para nadie es un secreto que la actriz Mabel Moreno es una mujer bastante reservada con su vida privada y por medio de las redes sociales solamente comparte contenidos de su trabajo como modelo y realizando algunos papeles en telenovelas.

Sin embargo, hace poco la hermosa mujer decidió interactuar un poco con sus millones de seguidores y por ese motivo hizo la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, para que conocieran un poco más sobre su forma de pensar respecto a diferentes temas.

Uno de sus seguidores le escribió: "¿Estarías en una relación con una persona menor que tú?", a lo que Mabel desde la comodidad de su cama respondió con un video diciendo: "Uy no, hay un dicho que reza que el que duerme con niños amanece cagad%&$".

La filmación fue rescatada por la cuenta de Rastreandofamosos y allí internautas opinaron sobre la llamativa respuesta de la actriz: "No siempre es así, hay viejos y adultos de más de 30 que son la cosa más inmadura", "La madurez no va en la edad.", "Q alguien le diga a la valdiri 😂😂 no demora en amamece cag💩💩", "Jummm que pena pero está comprobado que los hombres la cagan a la edad que sea... Así que ni modo, simplemente jamás maduran 🤪", y muchos más.

Recordemos que Mabel Moreno en el pasado estuvo casada y aunque no se conoce la identidad de su exesposo, la actriz le contó a Diva Rebeca que la separación se dio por varias inconformidades, ya que él no aceptaba que ella fuera actriz: "Yo me casé muy chiquita y mi alma me estaba pidiendo vida aún. A mi exmarido no le gustaba que yo fuera actriz y eso me generó un conflicto donde tuve que enfrentarme".