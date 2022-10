Mamá de Epa Colombia se hizo un cambio extremo; "quedó de 30 la señora"

Epa Colombia ha ganado popularidad con el paso de los años gracias a su empresa de keratinas y además por ser la protagonista de varios escándalos con su expareja Diana Celis y otros influencers.

Para nadie es un secreto que la joven es bastante abiertas en sus redes sociale s para hablar de diferentes temas, por ese motivo hace poco decidió contar que le dio un tremendo regalo a su mamá debido a que cumplió 50 años.

La empresaria comenzó diciendo: "Ahorita estaba en la casa de mi mamá, amiga, y te voy a mostrar cómo mi mamá quedó, es que mi mamá la otra semana cumple 50 años y quedó de 30 la señora Marta".

Luego la joven contó cuáles cirugías se hizo su mamá: "Entonces a mi mamá le hice dientes, le hice blefaroplastia, le hice lipopapada, le hice cola, le hice recorte abdominal y le di mucho amor amiga".

Así mismo, Epa Colombia contó que le quiso dar ese regalo a su mamá como una forma de manifestarle el amor que le tiene y aprovechando que ya arreglaron los problemas que tenían: "a lo tenía todo, el amor, quería que cada día se viera más linda, mi mamá está muy linda, me gustaría que tú también tuvieras a tu mamá así de linda. Ya yo arreglé los problemas con mi mamá, me siento tan feliz de hablar con mi mamá, de saludar y de darle un abrazo".

La joven también contó los motivos por los que no muestra casi a su mamá en las redes sociales: "A mi mamá casi no la muestro porque a ella casi no le gusta que yo la muestre, es bien seriecita, no sé en qué se parece a mí y a mi papá, no entiendo".

Solo queda esperar que la mamá de la joven empresaria se recupere por completo de las cirugías para poder ver el cambio extremo.

