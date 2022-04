Mamá de Yina Calderón reacciona a señalamientos de su hija sobre consumo de tusi

Para nadie es un secreto que Yina Calderón es una de las mujeres que poco tiene filtros al momento de decir lo que piensa, tema que le ha causado varios problemas con otros influencers y hasta con su misma familia.

Hace poco, la empresaria de fajas aseguró en sus redes sociales que su mamá, Merly Ome, consumía tusi. En un video se le escucha decir: "La verdad si y no. No es que lo haga constante, pero a mi mamá le gusta el 'tusi' (también conocida como cocaína rosada)".

Ante estas declaraciones, la mamá de la influencer decidió hablar y aclarar la situación. Por ese motivo aprovechó que estaba desayunando con Yina y la regañó muy fuerte. Se le escucha decir: "Estoy muy ofendida con Yina, ella ha hecho un comentario, que dizque a mí me gusta el tusi y la gente preguntándome eso, Yina yo ni conozco el tusi ¿qué es eso? Eso a mí no me da risa, con eso no se juega...".

Mientras Yina se ríe de la situación y canta "tú si sabes", la mamá sigue diciendo: "La gente confunde las cosas y usted sabe que yo ni fumo un cigarrillo, a mí me gusta es un poquito la cervecita pero de drogas nada. No es mamando gallo, eso no se hace niña, me hace el favor y me respeta, oye", finalizó diciendo Merly Ome.

Recordemos que en días pasados, Juliana Calderón también habló al respecto y defendió a su mamá de las acusaciones de su hermana Yina. En sus redes, Juliana dijo: "¿Venga usted de verdad le creyó a Yina que mi mamá mete eso?, o sea, ¿de verdad usted le creyó? ¡A ver! Mi mamá es una señora, no se va a poner en esos juegos y mucho menos".