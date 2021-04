Manuela Gómez contó que por culpa de un negocio con barbies se dañó la amistad con Yina Calderón

Manuela Gómez respondió a los seguidores que le preguntan por qué ya no es amiga de Yina Calderón , si de un tiempo para acá se les veía en una amistad muy cercana y hasta viajaron juntas.

Según Manuela, Yina rompió su palabra en un negocio que habían pactado hace un tiempo. Se trataba de que la empresaria y dj paisa debía conseguir 20 barbies especiales a cambio de publicidad en las cuentas de Yina para incrementar sus seguidores.

Una vez consiguió, con mucho trabajo, las muñecas, Yina desistió del negocio y no cumplió con su parte del trato. Manuela contó que las 19 barbies que alcanzó a comprar le costaron un aproximado de 8 millones de pesos.

Y ya que no le cumplieron con el negocio, Manuela pidió a Yina que entonces le diera el dinero que ella se gastó en las muñecas, pues parte de esas sí llegaron a sus manos. Según dijo en sus redes sociales , le envió el número de cuenta, pero hasta la fecha no le ha pagado nada.

“He esperado desde hace meses”, expresó Manuela.

Al ver que el dinero no llegó, Manuela optó por decirle a Yina que le pague lo que considere, pues no quiere perder su dinero y la empresaria de fajas no quería pagarle todo lo que se gastó.

Por otra parte, la dj paisa expresó que grababa ese video para también responderles a personas que la juzgan y la culpan de que se haya terminado la amistad.