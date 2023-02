Marbelle sorprende con extremo look al estilo Harley Quinn

La cantante de música ranchera Marbelle es una de las artistas colombianas más reconocidas no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional; pues su talento para la música la ha llevado a trascender fronteras y llegar con su voz a miles de personas en todo el mundo donde aún se habla de la intérprete del clásico 'Collar de perlas'.

Y es que la artista ha forjado desde pequeña una carrera de éxitos y crecimiento profesional que la han llevado, incluso, a ser jurado y mentora de artistas en varios realities, como el que actualmente se desarrolla en Caracol Televisión: 'La descarga'.

Más allá del gran talento que sin duda tiene Marbelle, su personalidad también le ha permitido ser reconocida y destacada como una de las artistas que menos finge ante los demás y quien no tiene problema de decir las cosas 'de frente', tal cual como las considera. Esto, aunque le ha generado algunas polémicas, también la hace ver antes sus miles de seguidores como una "personalidad transparente".

Pero como si esto fuera poco, el físico de la cantante también hace parte de las características que llaman la atención; pues aunque ella no niega que ha tenido ayuda de cirujanos estéticos, el cuerpazo que conserva se roba las miradas de sus fanáticos.

Publicidad

Esto porque Marbelle siendo muy joven se sometió a una liposucción y aumento de senos, además de otros retoques en su rostro; pero con el pasar de los años la artista ha optado por una mayor naturalidad, por lo que ha reducido el tamaño de sus prótesis y ha suavizado los rasgos de su rostro.

De igual forma, gracias a este físico la llamada 'reina de la tecnocarrilera' se da el gusto de cambiar de look constantemente y logra cautivar a miles de fanáticos que se enamoran cada vez más de sus diversos estilos.

Y precisamente un reciente look de la cantante no pasó desapercibido entre sus simpatizantes que la llenaron de elogios al verla con un estilo bastante radical.

Publicidad

Pues Marbelle en los últimos días optó por un look al estilo Harley Quinn para uno de los capítulos del reality La Descarga. en la imagen la cantante aparece con el cabello recogido en dos coletas y agregando a un lado mechones de cabello azul y al otro lado mechones amarillos; su look fue combinado con un maquillaje acorde al personaje, con sombras amarillas y azules.

"Cómo sería la vida sin colores …y sin la libertad de amar? ¡El equipo morado más fuerte que nunca!", escribió la artista junto a la fotografía en la que destacó el color del equipo' Morado' que lidera en el programa de Caracol Televisión.

La publicación desató todo tipo de comentarios, entre los que aparecen detractores que le dejaron algunas burlas; mientras que miles de seguidores se encargaron de destacar el carácter de la cantante, su belleza y su gran carisma.

Te puede interesar: Receta sencilla para San Valentín