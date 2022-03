Marc Anthony le presumió al mundo su novia 30 años menor que él

Tremendo levante se hizo el cantante Marc Anthony, quien finalmente confirmó que sí tiene una relación con Nadia Ferreira, una despampanante mujer uruguaya que en el año 2021 representó a su país en el certamen de belleza más importante del mundo; "Miss Universo.

Aunque si bien la pareja ya había sido captada hace unas semanas besándose en una fiesta, a´´un ninguno de los dos había sacado a la luz la buena nueva.

Así que fue en un concierto de 'Marc' que el artista decidió compartirle al mundo que su corazón está contento y que él se encuentra actualmente muy bien acompañado. En medio de la canción 'Parece viernes', el artista se paró, se dirigió a Nadia que estaba ubicada en primera fila y le lanzó un beso, además de hacerle un corazón con las manos.

Ella por su parte, ni corta ni perezosa le respondió a 'Marc' con un "Te amo", que en el video que compartió en sus redes sociales, se pudo escuchar aún con la música y los gritos de los asistentes al concierto. Así mismo, la modelo aprovechó su historia de Instagram para dedicarle una amorosa frase a su amor.

"You are the one" (Eres único), escribió.

Por si fuera poco y por si a alguien le quedaba alguna duda, el cantante publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram en la que se ve junto a su nuevo amor, viajando en su avión privado. El artista escribió como descripción la frase "Que Dios les multiplique lo que nos desean", a lo que varios seguidores escribieron sin vergüenza alguna, que "parecía el abuelo", ya que 'Marc' se lleva 30 años con su novia.

