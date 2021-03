Marcela Mar confesó que un actor intentó sobrepasarse sexualmente con ella en una escena de cama

Luego de que Katherine Porto revelara su oscuro pasado con un hombre que la maltrataba físicamente, Marcela Mar decidió sumarse a las denuncias y confesó que en una ocasión un actor intentó sobrepasarse con ella en una escena de cama.

En la entrevista realizada por La Tele Letal, Santiago Moure y Martín de Francisco le preguntaron a la talentosa mujer que si en alguna ocasión le había dado naco besar o “intimidar” a algún colega.

En ese momento Marcela recordó que un actor se sobrepasó con ella en cámara: “Realmente fue un abuso y yo no paré la grabación por eso. Me sentí muy expuesta, o sea, tuve como ese instante de pensar: ‘Paro la escena, hablo’. Sentí que se iba a armar un escándalo, que iban a pesar que yo no era profesional, sentí miedo”.

Como se trataba de una escena en cama, el hombre se aprovechó de la situación, le lanzó la lengua y se le “montó” encima.

Hace poco la misma actriz reveló su inconformidad con el personal de una aureolina porque supuestamente le manosearon sus pertenencias personales y sacaron a la luz un juguete sexual.