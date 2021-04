Marcela Reyes reveló cuantas cirugías estéticas se ha realizado hasta el momento

Marcela Reyes confesó cuántas cirugías y procedimientos estéticos se ha realizado hasta el momento para mejorar su apariencia física.

La reconocida Dj paisa activó la herramienta de preguntas y respuestas en su Instagram y mientras interactuaba con sus admiradores, varios preguntaron por el número de cirugías que se había practicado y ella respondió: “Bebés yo tengo muchas cirugías. Nada más de retiros de biopolímeros tengo cuatro, yo he pasado por el quirófano muchas veces”.

Cabe mencionar que la oriunda de Armenia ha tenido que confrontar procesos largos producto de los biopolímeros que le inyectaron.

“Tengo busto, nariz, marcación, cola y ya. Es que el busto me lo he hecho muchas veces, la cola también. En la cara solo tengo rinoplastia, no más”, agregó.

Su cambió físico se ha visto reflejado en distintos comparativos temporales que han realizado varias cuentas que siguen a los famosos en Colombia .

“Yo no me hecho bichectomía, jamás me la he hecho (…) Yo nunca me hecho cirugía de mentón”, enfatizó.