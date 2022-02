Mauricio Leal se le apareció en sueños a Shaira con un revelador mensaje

La noticia de la muerte del estilista de los famosos, Mauricio Leal y su mamá, ha causado mucha conmoción en Colombia, y demasiada tristeza al saber que fue su propio hermano y su hijo, quien acabaría con la vida de estas dos personas tan amadas por aquellos quienes los conocían.

La cantante Shaira, es una de las que más afectada ha estado por la muerte de su amigo y estilista y en varias oportunidades ha hablado en sus redes sociales sobre el tema.

Hace poco y por medio de su cuenta de Instagram , la artista compartió con sus más de 1 millón de seguidores, un sueño que tuvo con su amigo, en el cual él le dijo algo que la emocionó mucho.

Junto con un video en el que se ve que ella junto a otras personas fueron a arreglar la tumba de Mauricio Leal y su mamá, ella escribió: "Fuimos arreglar tu tumba y de tú madre hermosa , a llevarte las flores que te gustaban porque me duele ver cómo está tan vacía y sola, después de ser la gran persona que fuiste mereces que te recordemos con tanto amor, ese mismo amor que nos diste, te amo, te amaré siempre … Cada que pueda vendré a visitarte para adelantar cuaderno como los viejos tiempos ❣️".

Así mismo aprovechó para hablar del sueño: "hace unos días en un sueño me dijiste que tú todo el tiempo estabas conmigo y veías todo; mi Mauricio plutarcoooo de Los Angeles ( como nos llamábamos ) gracias 🤍❣️".

Su publicación emocionó a sus seguidores quienes la felicitaron por no olvidar a su gran amigo: "amigas cómo tú creo que son difíciles de conseguir 👼🏻 te admiro mucho Shaira", "Les quedó hermoso y sobre todo lleno de amor. ¡Siempre debes hacer lo que tu corazón te dicta y te deja tranquilidad y amor", "que linda eres!!!!! Esos actos tan bellos no tienen precio!!!! 🙌🏻", "Tu si eres una verdadera amiga, no solo en palabras si no en acciones así muchos te critiquen yo te admiro", son algunos de los comentarios en su posteo.