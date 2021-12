Mauricio Leal se le apareció en un sueño a Fanny Lu y le hizo un pedido muy especial

La muerte del estilista Mauricio Leal ha dejado consternados tantos a sus familiares y amigos, como al público en general ya que las condiciones de su muerte y la de su mamá fueron muy extrañas.

Muchos son los artistas amigos de Mauricio Leal quienes han escrito algunas palabras en las redes sociales y Fanny Lu no ha sido la excepción.

Por medio de un posteo en su cuenta de Instagram , la cantante ha realizado varias publicaciones con su amigo y dijo que de ahora en adelante va a recordarlo con mucha alegría, ya que ambos vivieron momentos muy lindos juntos.

Así mismo, la cantante confesó que hace poco se soñó con Mauricio Leal y que en el sueño él le hizo un pedido muy especial.

"Maito bello, recordarte es siempre una terapia. Me reí tanto contigo que seguir llorándote es un absurdo, cuando debo celebrar tu vida y tú llegada al cielo. Gracias por hablarme en sueños, por pedirme recordarte con alegría, por decirme que estás bien y en paz. Me has contagiado tu paz" escribió Fanny Lu.

Continuó diciendo "de ahora en adelante mis momentos contigo serán para seguirme riendo de nuestras aventuras, baby. Para agradecer cada segundo de belleza y alegría que me regalaste. Mi invitación, por eso, es a celebrar tu vida, a que nunca olvidemos tu nombre, tu imagen, tu voz, tu energía, tu ejemplo, tu generosidad, tu capacidad de dar amor. Te amo infinito”, finalizó la artista.

La Fiscalía sigue indagando los hechos en los que murieron Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández y hace poco le informaron a la opinión pública que según anunció el fiscal, Francisco Barbosa, la investigación permitió establecer que fueron asesinados.

Así mismo, se dio a conocer que se está adelantando una investigación contra algunos familiares de Mauricio Leal por lavado de activos.