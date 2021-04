"Me dejaron quebrada": Sara Uribe se emberracó con el Gobierno por la reforma tributaria

Sara Uribe se emberracó con el Gobierno y se desahogó en redes sociales, pues su negocio está pasando por una grave crisis debido a la pandemia, cierres constantes, toque de queda y ahora la reforma tributaria.

La empresaria asegura que los más afectados son ella y sus empleados, pues ellos no pueden trabajar tiempo completo por las medidas y ahora con la reforma tributaria deberá pagar muchos más impuestos.

Sara Uribe también señaló que debido a la pandemia ha tenido que cerrar dos de sus locales, debe más de 20 millones de arriendo en cada local y los dueños la quieren desalojar. La propia empresaria asegura que "está quebrada prácticamente".

"Yo llego a la empresa, donde están todos mis empleados, donde están trabajando tres veces por semana, donde hay toque de queda. Me toca responder por ellos, no los voy a echar a la calle porque mientras yo estoy cuidándome en una finca con mi familia, la idea es que mis empleados estén bien. Tengo dos sedes y tuve cerrar otras dos. Me dejaron prácticamente quebrada", dijo Sara.

Sara Uribe sobre la reforma tributaria pic.twitter.com/kDtdoETKL1 — Qué tal esto (@CorreDile) April 30, 2021

Publicidad



La modelo le hizo un llamado al Gobierno para que piense más en la gente que genera empleo y ayuda a las familias.

"¿Qué les digo a mis empleados? ¿Qué voy a una finca con jacuzzi y no hay para comer? Claro, yo me tengo que echar la mano al bolsillo ¿Me cierran jueves, viernes, sábado, los días más importantes. ¿Qué hago con todas estas familias? No puedo salir a marchar porque se me enferma mi mamá y se me muere, o me da un covid, peor no hay clínicas. ¿Qué hago con mis empleados? Gobierno diga", dijo Sara.