Me pusieron a chupar TROMPA y yo ni me acuerdo: Pipe Bueno

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W decidieron frenar los rumores que se han desatado producto de un supuesto beso que ambos se dieron en Valledupar.

La youtuber y el cantante se hicieron una llamada por Instagram en un live para que los seguidores conocieran su versión de lo que realmente pasó. En la llamada Pipe Bueno señaló

"Quién no quisiera chuparle trompa a esa trompa tan grande que voz tenés. Yo dije, ¡ojalá qué rico! Me pusieron a chupar trompa y no ni me acuerdo", dijo el cantante.

Por su parte, Luisa Fernanda también considera insólito que haya circulado ese rumor, pues asegura que si fuese verdad "el video y las fotos evidentes estarían circulando en redes".

En el resto de la llamada aclararon que son grandes amigos y que tienen un vínculo laboral y musical. Por esta razón, se les ha visto juntos en varias oportunidades.



