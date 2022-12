"Me subía por la parte de atrás de los buses": Cristina Hurtado habló de lo duro su primer embarazo

Cristina Hurtado está estrenando canal de YouTube y allí comparte los secretos de su vida, anécdotas e interactúa con sus seguidores, sobretodo en esta etapa de su tercer embarazo que está disfrutando mucho.

En su más reciente video respondió a muchas preguntas que le hicieron los fans sobre su embarazo, contó cómo se enteró de la noticia y hasta les pidió ayuda para escoger un nombre para su bebé.

Sin embargo, la bella presentadora colombiana recalcó que sus tres embarazos han ocurridos en distintos momentos de su vida y que hoy realmente está disfrutando la etapa como se debe, pues los dos primeros fueron muy difíciles.

"Quedé embarazada por primera vez a los 15 años y me echaron del colegio por eso. No teníamos dinero y pasamos muchas necesidades, mi papá buscaba por ahí una bolsa de leche o algo para la casa y yo no tenía ni para la ropa de maternidad", contó Cristina.

Además, recalcó que para ir a los controles de maternidad tenía la plata contada y a veces no le alcanzaba ni para tomar un bus, por es varios conductores le habrían la puerta de atrás para llevarla.

"Muchos conductores me colaboraban y me abrían la puerta de atrás para que me subiera con quien estuviese acompañada. Recuerdo que no tenía plata ni para la ropa de maternidad y una muchacha del barrio me dio la suya", dijo la empresaria.

No obstante, Cristina Hurtado también reveló que su segundo embarazo se dio justo después de salir de un reality y en ese momento la llamaron para ser parte de un informativo. No obstante, al revelar que estaba embarazada su sorpresa fue mayúscula cuando el director le dijo que seguían adelante con el contrato sin problema.

Finalmente, hoy Cristina asegura que su vida dio un giro total, que el tercer bebé llegó en un momento de su vida en el que se siente más madura, feliz y estable, por eso se dedicará por completo a disfrutar de esa etapa.

Crsitina Hurtado también confesó que le gustaría que fuese niña, pues no ha tenido la oportunidad de saber lo que se siente. Cabe resaltar que en las próximas dos a tres semanas la presentadora revelará el género de su bebé y lo hará en su canal de YouTube.

