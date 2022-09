Mike Bahía comparte candente sesión de fotos; internautas opinan que Greeicy come bien en casa

Mike Bahía es uno de los artistas más queridos que hay en la industria musical y quien se ha sabido ganar el cariño y respeto de sus millones de seguidores y colegas.

Desde hace varios meses el cantante se estrenó como papá y ha compartido por medio de sus redes sociales varias fotos o videos junto a su pequeño Kai disfrutando cada etapa del crecimiento del niño.

A diferencia de su prometida, Greeicy Rendón, Mike suele ser algo discreto al momento de derrochar sensualidad, por ese motivo hace poco deslumbró a sus seguidores en Instagram al publicar una secuencia de fotos en blanco y negro dejando ver su tonificado cuerpo.

Junto a su posteo él escribió: "Me estoy poniendo viejo y tatuado 👌😮‍💨". Allí se puede ver al intérprete de 'Cuenta conmigo', en una primera fotografía mostrando su rostro tapado con una de sus manos, luego se sentó y miró fijamente a la cámara dejando ver un costado de su torso. La tercera fotografía fue un poco más subida de tono, pues Mike posó de pie y con sus manos se estaba bajando la cremallera de su pantalón y para finalizar el cantante posó de frente dejando ver sus tatuajes en su pecho marcado.

Su posteo cuenta hasta el momento con más de 51 mil me gusta y tiene cientos de comentarios de sus seguidores asegurando que cada que le pasan los años se pone 'más bueno' y lo bien que está comiendo Greeicy en casa: "Que hombre más sexy!", "Que me lleve el viejo entonces 😂🤣🤣 con permiso de greeicy eso si 😂🤣😂", "Los tatuajes no se arrugan!👏", "Lo bien que come Greicy 😂👏", "A mí me gustan mucho los ancianos como tú 🔥❤️🤤", "Te estás poniendo exquisito 😍❤️".

