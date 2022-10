El cantante de reguetón caleño Michael Egred, más conocido en la industria de la música y el entretenimiento como Mike Bahía se ha convertido en tendencia en las redes sociales los últimos días debido a una decisión que al parecer no le agradó mucho a sus seguidores y seguidoras.

Resulta que en un video publicado en las historias de la cuenta de Instagram de su prometida, la bellísima cantante Greeicy Rendón, quedó en evidencia que el intérprete de 'Buscándote' y 'Navegando' decidió hacerse un extremo cambio de look. Para empezar Mike se quitó la barba, y por si fuera poco decidió calvearse.

Dicho cambio de look se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales donde no sólo le han hecho memes, sino que además lo han comparado con 'Calamardo', uno de los personajes principales de la serie animada 'Bob Esponja'.

“No es por nada, pero tiene un aire a Calamardo ‘guapo’”, “Gracioso, pero no gracioso de risa .. gracioso de preocupante… más allá de criticar el físico, esta demacrado”, “Que ciclo está cerrando?”, “Parece que se hubiera metido con Luisa Fernanda W”, “Lo importante es que a Greeicy le gusta”, “Y nos critican a las mujeres por maquillarnos”, fueron algunos de los comentarios que sobresalieron.

Sin embargo, hay quienes no se sorprenden del cambio pues lo cierto es que no se necesita conocer a profundidad al artista para saber que es un hombre que no le tiene miedo al riesgo, ni mucho menos al cambio. Además, como lo manifestaron algunos internautas: "Por suerte, el pelo crece".

