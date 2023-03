Modelo brasilera deja OnlyFans por extraña petición de un seguidor

La modelo brasilera Juju Ferrari se dedicaba a crear contenido para subirlo a su cuenta oficial de OnlyFans , en la que ganaba una fortuna con sus fotos y videos, los cuales eran apetecidos por personas que pagaban grandes suma de dinero por contenido exclusivo.

Hace algún tiempo la joven dejó de subir contenido y abandonó la plataforma, por lo que muchos quedaron con la intriga sobre los motivos por los cuales tomo esta decisión, teniendo en cuenta que seguía subiendo fotos subidas de tono a su cuenta oficial de Instagram .

Pues bien, Juju decidió ponerle fin a las especulaciones y decidió revelar las razones por las que dejó el mundo del contenido para adultos. De acuerdo con la brasilera, fue gracias a una petición de uno de sus seguidores, que la hizo pensar sobre su futuro y el de su hijo.

Según la modelo, era normal que sus fans le pidieran ciertas cosas exclusivas, relacionadas con el contenido para adultos, pero uno de ellos le propondría dinero a cambio de su leche materna, lo que la llevo a replantearse las cosas.

Ferrari relató en diálogos con el diario Daily Star que: "Nunca he hablado públicamente de esto, pero decidí dejar la plataforma después de que me pidieran que vendiera mi leche materna… Fue la gota que colmó el vaso. Después de eso, me di cuenta de que ya no tenían motivos para que siguiera allí… Por eso preferí alejarme de la plataforma y quedarme aquí sola".

Así mismo, la creadora de contenido afirmó que los comentarios negativos de los haters tuvieron mucho que ver con su radical decisión, ya que indicó que recibía mucho odio por parte de mujeres que, según ella, le tienen envidia, por lo que optó por alejarse por su seguridad y salud mental .

