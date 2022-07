Molotov le respondió a exintegrante de RBD que arremetió contra ellos por su canción 'P*to'

Hace una semana, en el marco de la celebración del día del orgullo gay, que se llevó a cabo en el mundo el 28 de junio, la banda de rock mexicana Molotov causó revuelo al expresar que su canción 'P*to' era algo así como un himno para la comunidad LGTBIQ+ . Ante dicha declaración, el exintegrante de la agrupación RBD, Christian Chavez, quien se ha convertido en todo un activista de la comunidad, arremetió contra los rockeros y dijo que esa canción no lo representaba en absoluto.

“No señores, no se equivoquen… Yo en lo personal fue violentado no solamente física sino verbalmente varias veces… Creo que sí se puede reivindicar la canción pero no se puede decir que es un tema de la comunidad, porque es un tema que le dolió mucho tiempo a la comunidad. Y que muchas personas que han muerto en crímenes de odio, la última palabra que escucharon fue ‘puto”, expresó el actor mexicano quien participó en una de las temporadas de la serie de “La casa de las flores”, producida por la plataforma streaming Netflix.

Ante dicha manifestación, en la que el artista también aprovechó para hacerles un llamado de atención para que tengan más cuidado a la hora de componer sus canciones, la banda de rock mexicana, compuesta por Tito Fuentes, Micky Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebright, respondió que no se arrepienten de la canción, por lo que se debe entender el contexto y el uso de las palabras en México.

No obstante, algunos internautas siguen calificando la canción como "homofóbica" y "machista".