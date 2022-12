Natti Natasha recibió regalo de Raphy Pina desde la cárcel

La relación entre Raphy Pina y Natti Natasha comenzó en el 2019, todo indicaba que estaban viviendo lo mejor de las mieles del amor, sin embargo todo se vino a pique cuando el productor musical fue condenado a tres años de prisión.

Esto pasó exactamente en el mes de abril, cuando lo condenaron por posesión ilegal de armas y una multa de 150 mil dólares, lo que ha provocado que la famosa pareja se vea envuelta en rumores y chismes, sobre todo en temas relacionados con infidelidades.

Según los internautas la supuesta alegría de la cantante al estar sin su esposo y la pelea que tuvo Pina desde la cárcel con el reconocido reguetonero Don Omar , hacen pensar que el productor la está pasando muy mal, incluso afirman que quiere dañar la carrera del ‘Rey’ del reguetón.

A pesar de todo la artista sigue apoyando incondicionalmente a su esposo, mostrando su apoyo y amor hacia él, dejando mensajes en sus redes sociales en las que le dedica emotivas palabras, así mismo cada vez que tiene la oportunidad pasa a visitarlo a la prisión en Guaynabo en Puerto Rico.

Todo esto según Natalia Gutiérrez, nombre de pila de la cantante, es para que "él sienta su presencia desde afuera", pero esto no es algo que haga únicamente la cantante, ya que el productor hace todo lo posible para que su esposa se sienta acompañada y protegida, así se lo hizo saber en la celebración de cumpleaños de la artista en la que festejaba sus 36 años.

En sus redes sociales la dominicana mostró que a su casa llegó una caja enorme, en su interior venía una camioneta de color blanco, un detalle que sorprendió a Natti Natasha, dejando en la publicación un emotivo mensaje.

"Lejos, pero aquí nunca dejas de sorprenderme, nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pase mi cumple contigo, y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo, mi media mitad. Buscaste los mejores cómplices porque no sospeché nada, y eso que me las llevo todas. GRACIAS porque sé que no te quedaban muchos minutos y aun así te quedaste conmigo pa llorar contigo de la felicidad, TE AMO PARA SIEMPRE. Esperando por segundo para celebrar una vida entera a tu lado. DIME DIME DIMEEEE MUÑECOTEEEEEEEEEEE"

