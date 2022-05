Natti Natasha revela la cantidad de cirugías estéticas que se ha realizado en su cuerpo

Para nadie es un secreto que una de las cantantes más famosas y hermosas es Natti Natasha , quien suele deslumbrar a sus millones de seguidores en las redes sociales con fotos mostrando su espectacular cuerpo.

Hace poco, la artista reveló que son muchas las personas que le preguntan sobre cuántas cirugías plásticas se ha realizado, por ese motivo ella decidió contar algunos de sus secretos.

Recordemos que los procedimientos más comunes entre las famosas son la liposucción, bichetoctomía, aumento de glúteos y mamoplastia.

La cantante charló en el programa ‘Noche luz’ y dijo que varios internautas le dicen que ella se reconstruyó la barbilla, la nariz y la boca, sin embargo Natti aclaró los rumores.

"Yo era una niña, tú no puedes comparar a alguien que ya hace ejercicio, uno va a secando un poquito. Mi nariz es mi nariz, mi boca es mi boca mis ojos son los míos, todo está ahí tranquilito y original", dijo la interprete de 'No me acuerdo'.

Natti aseguró que en el último tiempo se ha dedicado bastante al ejercicio, pero aún así entró al quirófano para someterse a una mamoplastia con el fin de aumentar sus senos y al parecer está contenta con los resultados.

Con estas declaraciones, la mujer dejó claro que solo tiene hechas las 'pochecas' y que el resto de su cuerpo es natural.

Recordemos que la cantante está en pareja con el productor musical Raphy Pina, quien el pasado 24 de mayo se entregó a las autoridades, luego de que la justicia de su país lo encontrara culpable del cargo de posesión ilegal de armas.

Deberá cumplir 41 meses de prisión y luego de salir tendrá tres años en libertad condicional.

Natti y Raphy son papás de una pequeña niña llamada Vida Isabelle Pina Gutiérrez.