Natti Natasha se salvó de ser víctima de accidente de avión en el que murió Flow La Movie

Aquel trágico accidente aéreo ocurrido este miércoles, en el que murió el productor musical Flow La Movie junto a su esposa, hijos y otros tripulantes, debido a un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Santo Domingo, República Dominicana, sigue conmocionando al mundo tras conocerse el "milagro" que presenció Natti Natasha .

De acuerdo con Raphy Phina, esposo de la cantante de reguetón, tanto él, como Natti Natasha y su hija, iban a viajar en el mismo avión que se accidentó y que le costó la vida a José Ángel Hernández (Flow La Movie).

"Hoy no es un buen día, me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy (jueves) yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos", lamentó Phina para medios locales, quien, a su vez, confesó que Natti está "destrozada" por lo sucedido.

Frente a los hechos, la intérprete de 'Criminal', compartió una fotografía en sus redes sociales con la que habló, implícitamente, sobre el infortunio vivido y que le quitó a uno de sus grandes amigos y colegas de la escena del género urbano.

"¡Dios tiene un propósito para todo! Muchas veces difícil de entender. Ante cualquier adversidad tenemos que seguir adelante. Los compromisos siguen en pie", escribió la mujer en su perfil de Instagram.

Por último, el esposo de Natti Natasha, envió su sentido pésame a la familia del productor boricua: "Era un luchador, una persona que yo admiraba (...) Lamentó mucho esa pérdida, a Nio García, a Casper Mágico, que es su cuñado, mis condolencias", concluyó.