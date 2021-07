Nikki, exparticipante de ‘La Voz: Teens’ reveló que tiene problemas de adicción al alcohol

Nikki, es recordada por llevarse grandes elogios de Gusi, Goyo, y Andrés Cepeda en La Voz: Teens en 2016, luego de presentar una asombrosa audición con la canción ‘Creep’, de Radiohead.

Pese a que la joven asegura que le ha ido bien en el mundo musical, recientemente realizó una publicación en la que les cuenta a sus seguidores que tiene problemas de alcohol, y que aunque lleva 130 sobria, es una lucha de la que a veces cree no puede vencer.

Aunque en su momento, ella no ganó el concurso, llegó a las finales de la mano de su entrenador Andrés Cepeda. Con una de las presentaciones más vistas en Youtube, Nikki logró ser una de las voces más destacadas del programa.

Durante un Live en Instagram, el pasado 17 de julio, confesó que estuvo internada en un centro de rehabilitación y que, para esa tarde, hora en la que hizo su transmisión, completaba 135 días sobria.

“Pedir ayuda no es fácil, lo que me ofrecieron fue internarme. Me interné el 4 de marzo de este año. Fueron dos meses. Durante ese proceso llegué a la gran conclusión de que tengo un problema de alcoholismo. Soy adicta en recuperación”, aseguró la exparticipante.