Niña con los zapatos rotos impacta con su potente voz a jurados de ‘La Voz Kids'

Hace unas semanas se dio inicio a ‘La Voz Kids’, con la presencia de los entrenadores Kany García, Andrés Cepeda y Nacho , quienes se han deleitado escuchando a los concursantes que han logrado cautivar a la audiencia al demostrar todo el talento que tienen.

Recientemente en uno de los capítulos se presentó Diana Estupiñan, una pequeña de 12 años procedente de Buenaventura, que a pesar de las dificultades que enfrenta en su tierra natal junto a su familia, no deja de pensar en grande y en perseguir sus sueños.

La niña conmovió con su historia de vida a todos los espectadores, demostrando que es todo un ejemplo de superación. Diana llego al diamante interpretando la canción ‘ Senderito de Amor’ con una potente voz logro que los tres jurados giraran sus sillas para llenarla de elogios por su sorprendente talento.

“Que voz tan potente y especial tienes y no fallaste en ninguna nota”, le expresó Kany García a la pequeña; Andrés Cepeda resaltó el tema que escogió Diana, “Tu voz es muy impresionante y me gusta mucho que hayas escogido esa canción porque esta enmarcada en el destino”.

Entre los comentarios no podía faltar la opinión de Nacho quien le manifestó a la niña que le esperaba un gran futuro como artista: “A mí me parece que serás una gran estrella, tu aura, tu sonrisa y tu presencia me lo dicen”, comentó el cantante.

No obstante lo que más llamó la atención de la menor es que tenía los zapatos rotos pues contó que solo tiene dos pares y eligió para la audición sus favoritos.

En medio de tanta emoción por entrar a hacer parte del programa, la niña afirmó que estaba cumpliendo uno de sus sueños pues su gran deseo es llegar a ser una cantante famosa. Así mismo expresó que desea que no solo ella, si no su familia y toda su ciudad puedan tener y gozar de una mejor calidad de vida.

“Quiero que mejoren las carreteras, que todas las casas puedan disfrutar del servicio de agua y que cese la violencia para que los niños puedan jugar tranquilos en las calles”, expresó.

Luego de los aplausos, halagos, y la sorpresa de sus zapatos rotos, Diana Estupiñan debió tomar la decisión de con qué equipo se iría, y su elección fue Andrés Cepeda.